信託財產不論是否發生所得，信託受託人皆應於每年1月底前填具上一年度信託財產等相關資料辦理申報，每年1月若遇連續三日以上國定假日，申報期間延長至2月5日止，今年1月因適逢春節假期及2月5日為例假日，故申報截止日順延至2月6日。

若受託人未依限辦理信託財產申報，在稽徵機關未調查或未經他人檢舉前，已自動補申報者，可按應處罰鍰減輕二分之一。但短漏報信託所得額在新台幣6萬元以下者，則可免罰。