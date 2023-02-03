台灣燈會2月5日正式開幕，主責督導台灣燈會的副市長林奕華終於3日上任，林今天也說出自己的上任三大挑戰，為台灣燈會、0-6歲育兒政策以及長照政策。市長蔣萬安今下午則表示，林奕華今天正式上任，一早也跟各位媒體見了面，而且也很快速地投入相關市府會議。

蔣萬安今下午出席民間捐贈2輛小型復康巴士典禮，會前受訪談及林奕華上任，蔣表示，林奕華接下來就是負責包括教育文化長照等相關業務，團隊將攜手努力，一起推動市政。