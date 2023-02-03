台中市2022年間3月間發生1起狠夫殺妻命案，涉案陳姓凶嫌因與林姓妻子為小孩撫養權爆發嚴重口角，陳當場持刀刺死林女，行凶逃逸2天後在北屯區1處寺廟內落網，陳辯稱當時僅想嚇唬妻，一審依殺人罪判14年8月徒刑，二審認定陳「未必故意殺人」撤銷改判14年6月徒刑，另民事判陳須賠償林母251萬元，可上訴。

檢警調查，林女當天跟妹妹一同騎車回北屯區住處拿物品，離去時陳嫌突然回家，2人疑因小孩撫養權爆發口角，陳嫌竟當著母親、幼子及小姨子面前，持刀刺向林女左胸後騎車逃逸，家人目擊慘案發生馬上報警，警方鍥而不捨追緝陳嫌，在案發後2天查獲陳嫌到案。

檢警調查，43歲陳嫌與37歲林姓妻子2人都是再婚，育有1子，陳嫌無業，先前都會到太太工作地點協助清潔工作，日前雙方因感情不睦分居，彼此輪流照顧4歲兒子。林女15日到陳男住處接兒子離開時，雙方在騎樓處發生口角衝突，陳嫌憤而持刀行凶。

案發後，警方積極緝凶，循線找到藏匿在北屯區1處興建中寺廟工地內的陳嫌，發現他躺在地板上，一旁備有棉被及超商食物等，熟睡中的陳嫌被叫醒時，見到大批警力，自動舉起雙手束手就擒。

陳辯稱，當時與林妻發生吵架，從車廂拿出摺疊刀原本只是想「想嚇唬她」，發現妻突然癱軟還幫其人工呼吸，才驚見妻子胸口流血，檢方將陳依殺人罪嫌起訴，一審依家暴殺人罪判14年8月徒刑。法官審酌當事人年邁還要照顧女兒遺留下來的3名子女，恐難維持生活，失去女兒打擊太大，判陳須賠其母251萬7868元。

二審認為，陳嫌雖一刀致人於死，但與殘忍亂刀狂砍、凌遲分屍等手法仍屬有間，且陳有先協助CPR救治後才逃離現場；因陳迄今尚未與死者的母親、妹妹等家屬達成和解，行凶後又逃亡數天，犯後態度難稱良好，撤銷改依殺人罪判陳14年6月，褫奪公權10年。

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