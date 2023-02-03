2023年射擊世界盃雅加達站今天進行女子25公尺手槍，台灣射擊女將吳佳穎、田家榛攜手闖進決賽，可惜雙姝在決賽發揮不理想，吳佳穎僅獲第4名，金牌則由奧地利好手席維雅（Judge Sylvia）帶走。

女子25公尺手槍這次中華隊派出田家榛、吳佳穎、杜禕依姿、陳俞如4人出賽，賽事進行完慢射及快射後，取前8名晉級決賽，田家榛以總分583分排名第2、吳佳穎580分排名第4。

決賽8強分為2組，吳佳穎、田家榛與韓國郭貞惠、日本財津美香同組，吳佳穎以13分排名第1晉級，田家榛與郭貞惠同分後進行加射，田家榛以1發之差無緣晉級，以第5名作收。

最終4強獎牌排名賽由吳佳穎、郭貞惠、席維雅及新加坡好手TEH Xiu Hong競爭，吳佳穎在獎牌爭奪賽表現失常，前4輪射完僅拿5分，率先退出競爭行列，以第4名作收。

談到獎牌排名賽時表現有落差，賽後吳佳穎有些不好意的說：「我太求好心切了！」郭孟熙教練也認為，一時攻勢頓挫沒什麼，「多練這種國際大比賽、高強度的對抗，才有利我們完成奧運會金牌任務。」中華隊訂於4日返國，田家臻和吳佳穎將在15日接著轉戰埃及開羅世界盃。