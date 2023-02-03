礁溪鄉公共造產游泳池還有露天溫泉泡湯池，深受民眾青睞。（李忠一攝）

宜蘭縣礁溪鄉公共造產溫泉游泳池完工逾30年，有設施老舊破損、維護成本高的問題，礁溪鄉公所籌措1500萬元改建，今天（3日）開幕啟用，在2月5日前提供民眾免費入場體驗，鄉公所盼能提供給鄉親更優質的環境，也歡迎大家多加利用。

礁溪鄉公共造產溫泉游泳池在1990年由縣府籌畫興建，完工後由礁溪鄉公所經營管理，並在2000年納入礁溪鄉公共造產事業經營，位處礁溪轉運站後方的游泳池，每年有多達7、8萬人造訪。

雖然每年的游泳池門票收入約有200萬元，但受土地限制，僅能設置5道25公尺長水道，且因完工逾30年，設施老舊破損、維護成本高，包括救生員等人事費用、水電修繕，以及1立方公尺9元的溫泉取用費，維護費用年近580萬元。

礁溪鄉公籌措1500萬元經費，其中體育署補助1200萬元，鄉公所自籌300萬元改建，從去年2月10日開工，年底竣工，今天正式啟用，其中露天溫泉泡湯池水溫約在攝氏42度至46度之間。

鄉公所表示，在國內游泳池結合溫泉是相當少見，改建增設項目有游泳池池體改建、無障礙入水椅設施、親子廁所、水質循環過濾設備等，可望吸引更多民眾造訪，門票是全票100元，半票50元，優惠票30元，品質提升不加價。

鄉公所期盼，游泳池改建後可以降低維護成本，也會朝損益平衡目標邁進；為讓民眾熟悉游泳池營業時間，除了周四為公休日外，每日開放時間均為清晨5時至上午11時30分，下午1時至晚間7時30分。