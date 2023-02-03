分析師認為，日企財報完全反映在目前股價上。像是索尼大漲4.75%，因為這家遊戲機大廠上修獲利預估，並將截至3月底的2022財年期間，PlayStation 5遊戲主機銷售量目標，再上修100萬台，全年估可賣出1900萬台。

還有，全日空上漲1.68%，這家日本最大航空公司受到旅遊需求復甦激勵，上修全年獲利預估。不過，競爭對手日航雖也是獲利，但股價卻逆勢下跌3.6%。

為了重整以及加快決策速度，日本Z Holdings宣布將與自己兩家百分之百全資子公司，也就是雅虎日本還有LINE合併，股價飆升12.21%。但下修年度獲利目標的Panasonic，下跌3.11%。

經濟數據方面，根據最新au Jibun銀行日本服務業PMI（採購經理人指數）報告，元月從12月51.1升至52.3，並創下3個月新高。同時，指數也連續5個月都在景氣榮枯點50以上。