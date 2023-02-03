在全球數位經濟發展浪潮下，行政院於111年8月成立數位發展部，帶領台灣走向「數位國家」，為因應金融科技的浪潮，華南銀行展現數位轉型的決心，成立新組織金融科技部，專責全行數位轉型，並設置敏捷數位工場，打造數位產品加速器。

華南銀行長期深耕數位金融，是國內唯一連續四屆獲得金融界奧斯卡之稱的台灣金融研訓院菁業獎「最佳數位金融獎」的銀行，更首創以跨部門敏捷管理來運作「企業金融」及「財富管理」專案工場，大幅提升協作動能，推動多項數位金融專案，像是首家獲准開辦遠距投保業務、「AI行動銀行」、「數位帳戶SnY」及專屬信用卡、「華南好基智」智能理財平台，及投資理財專屬的「Rich家APP」等，深獲各方好評；同時以創新思維與技術，賦能全體員工，提升經營成果、效率與客戶體驗，期能成為「以人為本、科技賦能的領先數位銀行」，並與政府部門齊力，透過敏捷管理賦能金融科技，持續協助各產業數位轉型，帶動社會新風貌。

華銀指出，數位轉型是持續不斷的旅程，科技與技術是其次，核心之重點關鍵在於「人」，不論是以客戶的需求為核心來提供產品與服務，或是企業內部員工文化心態調整，到人力資源管理5P，就是識才(Perception)、選才(Pick)、用才(Placement)、育才(Professional)及留才(Preservation)，都與「人」息息相關，華南銀行認為，掌握以「人」為本的核心價值，由上而下推動敏捷制度，形塑數位文化，才能讓數位轉型目標更有效率的達成，讓成立超過100年的華南銀行再次華麗轉身。