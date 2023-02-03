近兩年來，國內不斷傳出企業遭遇資安攻擊事件，為提升國內企業對資訊安全的重視，政府已針對上市櫃公司頒布資通安全管控指引相關法令，規範企業揭露資安事件重大訊息，要求公司年報記載資安管理作為，以及逐年規範符合條件公司配置相應資安人力，進行資通安全制度的規劃、監控及執行資通安全管理作業。

根據美國主要交易市場之一的那斯達克旗下董事會卓越中心調查指出，2022年首兩季美國上市公司已經因為資訊安全的網路犯罪損失高達1.4兆美元，同時指出資訊安全已經超越了法律合規問題，成為對市值、股東價值產生重大影響的環境、社會及治理（ESG）基準。隨著道瓊永續發展指數（DJSI）及國內外各種永續獎項，開始將資安管理納入評比項目，資訊安全儼然已成為投資人評估企業能否永續經營的關鍵指標之一。

安碁資訊一直致力於資安技術領域之創新，累積豐富的資安事件處理經驗，以成為資訊安全守護者的願景來強化企業的資安韌性。為善盡推廣企業社會責任，透過子公司安碁學苑提供免費CSR資安講堂線上課程，將資安技術轉化為資安防護知識推廣至全國，歡迎國內企業、學校各機構踴躍申請，每個機關單位可以擁有30個線上帳號。線上課程內容包含資訊安全治理概論、社交工程防範與行動裝置與App安全等課程。

安碁資訊旗下子公司安碁學苑，為滿足上市上櫃公司符合資通安全管控指引，同時依據企業內部不同職務層級與類別的所有成員，規劃一系列的主題課程，協助企業所需的資訊安全職能需求，藉由資安教育的主題課程培養，建立企業內部員工所需的資安觀念與職能基礎，進一步建構企業組織的資安文化，面對日新月異的網路威脅新挑戰。