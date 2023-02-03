溫柔暖心的親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演。今（3日）釋出陸小芬幕後花絮，作為台灣電影史最重要的女演員之一，影后陸小芬為戲下足功夫，學起男子理髮的傳統技藝，進行宛如「集中營」的紮實訓練，讓影后陸小芬都忍不住笑嘆：「2隻手快壞掉了！」

幕後花絮特別回顧40年前陸小芬榮獲金馬影后的珍貴畫面，曾以1983年《看海的日子》榮獲第20屆金馬獎最佳女主角，並以女殺手「女性復仇」的形象深植人心，這次為《本日公休》復出大銀幕，挑戰不同以往的戲路，演繹經營台式家庭理髮廳的理髮師阿蕊。從來沒有幫人剪過頭髮的陸小芬，展開2個月剪髮特訓，披毛巾、披圍巾、熱敷、刮鬍子、洗頭、梳油頭、電剪剃髮、清理髮屑樣樣來，連劇組人員都成「顧客」。

甚至為了學習「動刃、靜刃」專業剪髮技術，不惜用塑膠袋和橡皮筋把手綁起來，也要正確的操作手勢，讓陸小芬一度手酸到懷疑「手有沒有裂開」。認真且敬業的她，不僅搭捷運戴著口罩也要練手勢，還一路練到農曆過年，帶著2顆假人頭回家，半夜把假人頭放桌上嚇壞親媽，讓親媽差點心臟病送醫，陸小芬無奈自嘲笑說：「過年抱這2顆頭回來到底幹嘛！」

除了勤練傳統剪髮技術，陸小芬片中也當起3個孩子的媽、當起丈母娘，與女婿傅孟柏沒有血緣關係，卻猶如子女般互相惦記。曾以《最後的詩句》榮獲金鐘獎迷你劇集最佳男主角的傅孟柏，飾演憨厚老實的修車行老闆阿川，小女兒方志友的前夫，透露本身就很懂車，熟悉拆卸輪胎、修水箱，演出修車黑手得心應手。此外，與影后陸小芬合作也默契十足，電影裡兩人有幾場情緒很重的戲，讓陸小芬直呼：「太感傷！」傅孟柏坦言看劇本時就哭了，感受到人與人的真摯情感：「情緒很自然而然一直冒出來，一直被文本感染，人與人之間一定要有什麼關係才可以關心嗎？大家都可以很直接很快速的被感動。」

《本日公休》3月3日上映前，便已獲得國外影展注目，本週二正式入圍第18屆大阪亞洲電影節競賽單元，即將前往日本海外首映，與多部優秀的亞洲作品共同角逐殊榮，導演傅天余表示：「很高興台灣理髮阿姨要出國比賽！這部電影描述的是人與人之間溫暖的連結，以及互相幫助的善意。這是一個能跨越國界感動所有人的故事，非常期待它跟日本觀眾見面。」

陸小芬大銀幕回歸之作，變身超級歐巴桑，細膩詮釋台灣傳統女性的堅強、勇敢，以一技之長傳遞溫暖動人的老牌人情。靈感取自導演親身母親，導演傅天余大讚：「我見識到陸小芬作為影后、一個女演員的表演能力，她透過理解劇本，理解角色，做出非常棒的呈現，去建構一個屬於陸小芬自己的阿蕊。」