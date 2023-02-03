金門縣政府提醒鄉親務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。(于家麒攝)

2023年清明節又有5天連假，在疫情持續趨緩的情況下預估將湧現返鄉掃墓祭祖人潮，交通部民用航空局今(3)日宣布台金管制航線將於2月6日(週一)上午9時起開放訂位。本次台金航線運能共提供512架次、59048個座位數，金門縣政府已商請民航局要求各航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

2023年清明假期自4月1日(週六)至4月5日(週三)，共有5天連假，民航局規劃3月31日(週五)至4月6日(週四)為航空疏運期，共計7天。民航局說明，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

縣府指出，此次清明連假，於尖峰時段3月31日至4月3日台灣出發往金門方向，以及4月3日至4月6日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，縣府也提醒鄉親務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。