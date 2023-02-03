桃園機場捷運3天內2度在網路乘客信箱收到炸彈恐嚇信件，警方初步調查寄信IP位置在荷蘭，目前未接獲民眾報案有發現任何可疑物品或可疑徵兆，並針對機捷沿線各站及車廂加強巡邏，透過監視器即時掌握狀況。桃園市長張善政表示，桃捷與桃市警局都高度戒備中，請民眾放心搭乘。

桃捷公司表示，今早7時45分，客服信箱接獲旅客信件，內容為「在A1台北車站投擲汽油彈」，立即向北市中正一分局忠孝西路派出所報案，全線車站人員配合桃園捷警隊加強警戒。且據了解，2月1日桃捷也曾收到炸彈恐嚇信件，揚言要在桃園高鐵站放炸彈，3天2度遭恐嚇，桃捷也提高警戒。

警方調查，信件IP位置位於荷蘭，桃捷警方目前針對機捷沿線各站及列車車廂加強編排巡邏及守望勤務，並利用監視器即時監看掌握狀況，且向保安警察大隊申請警力支援巡邏，並請桃捷站務及保全人員加強留意言行異常，或經常滯留的可疑對象，防範危害事件發生。

張善政下午受訪時表示，桃捷公司與桃園市警察局都在高度戒備中，也在各捷運站進行巡檢，請搭乘桃捷的市民朋友放一百個心。