財政部今日公布11、12月期統一發票中獎清冊，其中統一發票200萬特獎中，首見婚紗攝影花6萬元就中了200萬元，酒席錢、蜜月旅行的費用都有了！

11、12月期有200萬特獎中獎號碼「30660303」中獎張數14張，而此張中獎號碼，是本期花費最高者。

此外，15張千萬發票中，有一筆是在超商只花13元就中千萬大獎，相當幸運。財政部賦稅署提醒111年11-12月期統一發票中獎領獎期間為112年2月6日至112年5月5日，中獎人於該期間內依下表所列之兌獎據點及領獎時間領獎。

此外，使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

如開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

111年11-12月期特別獎清冊。（圖／財政部提供）

111年11-12月期特獎中獎清冊。（圖／財政部提供）

111年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊。（圖／財政部提供）