日前一名57歲孫姓女子到中國信託惠中分行，要求將定存美元存款解約，並將50萬元台幣匯款給男友，並稱男友允諾這次難關度過後，要給她一個夢幻婚禮，警方獲報後到場，在不斷勸說下，孫女才打消匯款念頭。

中市警第四分局黎明派出所警員蔡鈞亮、陳漢滄接獲中國信託商業銀行惠中分行行員報案表示，一名孫姓女子臨櫃正欲將定存美元存款解約，並換成約新台幣50萬元匯款給網路認識不久的假富商帳戶，該名行員發現孫女說詞反覆，且不斷聽從電話指示辦理匯款，行員直覺孫女可能遭騙因此通報警方到場協助。

員警到場後見孫女仍在櫃檯前解除定存美元，據了解，孫女不久前於社群軟體臉書上認識一名自稱富商的外國男子，該名男子以結婚為前提跟孫女交往，孫女被愛情沖昏頭，認定對方就是她的真愛，聊天期間這名富商稱一批貨物遭海關查扣，需要繳50萬元通關費海關方能放行，若能幫忙支付度過難關就給孫女一個夢幻婚禮。

警方表示，對方指導孫女若遭遇到銀行行員關懷提問就說定存解約是為購買傢俱，並主張人民有自主匯款權利，是不受法律拘束的行為，經過行員及警察的不段勸說，孫女才離開銀行。

第四分局分局長李建興呼籲，網路平台詐騙多，交友應小心過濾、判斷，遇到開口閉口都是投資、借貸者應特別注意，以免落入愛情陷阱而損失慘重。