有鑑於失智人口急速攀升，北醫石頭湯引進由日本東北大學腦科學專家川島隆太博士設計的「大腦賦能訓練」系統。（王家瑜攝）

台灣將在2025年進入超高齡社會，台北市政府於2018年推出「社區整合照顧服務（石頭湯）計畫」，台北醫學大學附設醫院今年起推出次世代「北醫石頭湯」，希望持續幫助長者活到老又活得好。年近九旬的陳女士每周到北醫石頭湯2次，每次總是迫不及待地出門，讓兒子不禁開玩笑說「她這麼用功，應該可以領全勤獎了！」

北醫附醫院長邱仲峯表示，2018年配合北市府政策推出石頭湯計畫，雖然該計畫已於2022年底結束，但北醫附醫承襲原計畫精神，推出次世代「北醫石頭湯」，這是一次全新的嘗試，雖然投入很多人力、財力和物力，但對社會做出很大的貢獻，是一件很值得的事情。

「北醫石頭湯」整合長照服務，串聯醫院、社區及居家，成為社區醫療照護網絡的中繼站。79歲的楊伯伯因為罹患帕金森氏症，太太為他報名北醫石頭湯課程，每周上課2到3次，他說自己平常在家不太活動，來到這裡就會動起來，心情也比較開朗了。

74歲的呂女士是資歷4年的資深學員，她曾在南港參加石頭湯計畫，後來得知自家附近開辦北醫石頭湯，馬上就來報名，不僅增加了很多生活知識，如預防骨鬆、防跌倒、營養等，也在專業人員帶領下運動、強健體能，讓她收穫很多。

89歲的陳女士說，來北醫石頭湯上課很開心也很安心，和大家認識久了就像一家人。陳女士的兒子分享，過去媽媽總是待在家，偶爾會生悶氣，2年前開始上課後，重新找回對生命的寄託和熱愛，每次時間一到就吵著來上課，經常是第一個抵達的學員；課程很豐富多元，例如桌遊、剪紙、積木等肢體訓練，工作人員總是很細心又有耐心，讓媽媽獲得很好的照顧。

有鑑於失智人口急速攀升，北醫石頭湯引進由日本東北大學腦科學專家川島隆太博士設計的「大腦賦能訓練」系統，長者配戴腦活力感知器，藉由訓練認知功能的遊戲持續刺激大腦，進而促進外側大腦前額皮質活性，達到延緩腦力衰退與預防失智風險。