台中市長盧秀燕2日出席行政院會，針對統籌分配款的問題，她今天表示，台灣是中央比較集權、集錢的國家，地方財政相當辛苦，目前全台22個縣市按比例分配補助款項，大家都希望解決統籌分配款不足的問題，最重要不是比例分配，而是應該要「把餅變大」。

盧秀燕下午參加中台灣女力論壇聯合會成立大會時受訪指出，地方長期以來財政辛苦，很少能自給自足，都必須仰賴中央補助，而很重要的一種補助方式就是統籌分配款，目前統籌分配款是由22縣市依照比例分配，也因此，大半六都市長在行政院會中都提到此議題，盼解決統籌分配款不足的問題。

盧秀燕以吃飯做比喻，她說，如果要22個人吃一桌的餐，叫誰多吃、誰少吃，22個縣市很難協調，沒有人願意答應，也因此，最好的方式就是比例不變、把餅變大，若能讓22個人吃兩桌飯，各縣市財政就能得到解決，否則大家都得各憑本事向中央爭取經費補助，不是一個公平施政的辦法，也無法解決各縣市長期財政不足的問題。