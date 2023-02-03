從台灣到英國威爾斯將近1萬公里旅程後，DL34從運輸支架上放置下來。（James Brett攝∕阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

阿里山林鐵DL34號在Llanfair Caereinion站。（James Brett攝∕阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路為姊妹鐵路，去年11月底，50歲DL-34機關車化身台英交流大使，遠赴英國負起長達3年的載客任務，歷經2個月的航程，遠渡近萬公里，DL-34已抵達英國，由於DL-34的馬力遠比威爾普蘭菲爾鐵路現役機車頭還大，當地鐵道迷以Beast稱呼DL-34，形容它像猛獸般孔武有力。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱指出，去年11月底啟程前往英國威爾普蘭菲爾鐵道，擔任「觀光大使」的DL-34柴油機關車，遠渡9971公里，已在台灣時間2月1日晚間8點抵達普蘭菲爾鐵道，目前已進入當地的維護廠進行檢修中。

周恆凱說，由於DL-34要負起3年運輸接駁任務，但上路前仍需要人員訓練、符合當地相關法規，目前英方已著手作業中，而林鐵及文資處早已提供維修指引，有需要可隨時給予協助，另DL-34正式上路前，台灣方面，包括觀光局、阿里山林鐵及文資處等單位將派員前往，見證威爾斯的草原上出現來自台灣的一抹紅。