國民黨主席朱立倫批評國內經濟環境，民進黨新聞部主任張志豪今表示，蔡英文總統及行政團隊一直高度重視年輕世代所關心的居住正義、低薪等問題，相信陳建仁內閣也會在過去的政策基礎上，持續提出改革方案，穩定經濟環境，同時改善相關問題。

張志豪強調，也希望國民黨和朱立倫主席不要成天只會對新內閣噴政治口水、扯後腿，朝野團結合作才能解決問題，也才是人民的期待。

張志豪指出，針對國內薪資問題，行政院的施政報告已提出相關對策，包括：連續7年調升基本工資、修正「公司法」明定企業獲利分派員工酬勞、建立青年就業儲蓄帳戶、補助及獎勵加薪企業、督促企業薪資透明化、提升勞工素質及促進產業創新等，以促進企業轉型發展，進一步激勵投資，帶動薪資成長。

張志豪説，蔡總統上任後大力推動經濟轉型，連續7年調升基本工資，讓薪資穩定成長，2021年國人的實質總薪資，較2015年成長7.6％，打破馬政府時期薪資停滯及倒退的困境。另根據人力銀行調查，社會新鮮人的起薪也創近十年的新高。

張志豪強調，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，行政團隊自2018年起開始施行稅制優化方案，調高所得稅扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅負，讓個人月薪3萬以下（年薪40.8萬元）或一家四口（含5歲以下子女兩人）年薪123.2萬元以下，可免繳所得稅，減輕人民稅負負擔。相信陳建仁內閣會持續努力，穩定國內經濟環境，給人民好的生活。