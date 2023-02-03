今年轉披西武獅戰袍的台灣投手張奕，今天先是傳出他肩膀發炎，春訓改由B組出發，稍早他在個人社群媒體上發文，在經過檢查及與球隊討論後，決定退出本屆經典賽。

以下是張奕臉書粉絲團發文：

致 經典賽教練團及我最親愛的球迷朋友們，

在這裡我很沈重跟大家報告

昨天因肩膀緊繃，經過精密檢查後，確認為肩膀部分發炎，跟球隊商量後，只能退出本屆的經典賽，這個結果讓我感到無比沮喪，對於我非常想要為台灣效力的心從來沒有改變，只要有為國效力的機會我就全力以赴，在此時希望大家能夠理解球隊的保護機制，讓我可以專注在傷勢的恢復來面對新的賽季。

在未來我將以最好的狀況回到球場上，回報給所有支持我的每一個你們。

最後感謝，中華隊林岳平總教練、高志綱首席教練及全體教練團的器重，特別抽空在休賽季的時候親自邀請，本屆的經典賽我只能以場上第十人的身份跟大家在一起為台灣加油，期望中華隊能夠創造佳績，前進東京。