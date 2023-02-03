台電擬在協和電廠建第四天然氣接受站，因位置接近基隆港嘴，台電委託顧問公司進行操船模擬試驗及水工模型試驗，3日上午在台灣海洋大學舉行第三方驗證閉門會議。試驗結果認為來往的LNG船及商船可以安全進出港，但與會的港航代表堅持反對，認為相關方案會導致基隆港「滅港」。

3日上午的閉門會議，主要是台電委託顧問公司，針對現行的四接東移方案，進行「真時操船模擬試驗」以及「平面遮蔽水工模型試驗」的第三方驗證會議。包括基隆市船務代理公會、基隆市輪船公會、基隆市裝卸公會都派員與會。

台電委託的試驗結果，認為基隆港在拆除西防波堤，加寬基隆港嘴的情況下，包括1萬TEU的貨櫃船、6萬噸的DW散裝貨輪以及22.5萬噸的郵輪等三種不同船型的商船都能安全進出基隆港，LNG船（液化天然氣載運船）在大馬力拖船的協助下，也能安全進出。透過水工模型也顯示，對於基隆港碼頭船隻的穩定度影響不大。

基隆市船務代理公會前理事長曹益民3日表示，基隆港航三公會的代表對試驗結論都表達強烈反對。他指出，這項試驗設定的條件過於理想化，諸如LNG船需要4艘至少6000匹馬力的拖船，且拖船船長還須熟練相關進港操作並與領港密切配合，才能夠完成停泊。

「這樣的前提下，哪艘商船或郵輪船長敢開進基隆港？」曹益民如是說。

曹益民認為，隨著西碎波堤填掉，已經讓基隆港從優質良港變成船舶經常斷纜，風浪大時，更導致裝卸作業必須停止的高風險港口。若四接LNG碼頭成真，將使基隆港完全毀滅，對我國經貿發展造成無可挽回傷害。

他強調，這次的試驗僅針對LNG船好不好開，卻完全沒有顧慮到加寬基隆港嘴，造成基隆港內港湧浪的危險性。因此與會的港航三公會代表，均強烈反對試驗過於樂觀的結果。