高屏地區水稻插秧已接近尾聲，部分田區已進入分蘗期，近來日夜溫差大，環境濕度較高，田區的秧氈已陸續有稻熱病發生情形，稻熱病發生初期若未適時防治，恐造成田間病菌密度升高，病害可能快速擴展；高雄區農業改良場籲請農友注意田間情形，掌握防治時機，並配合肥培管理，勿過量施用氮肥，避免病害嚴重發生。

稻熱病常發生在日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病。稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，若環境適合病勢進展，則擴大呈紡錘型。

典型病斑由內至外依序呈現中央灰白色，邊緣紅褐色，外圍有黃暈，嚴重時葉片枯萎。葉稻熱病若防治成效不佳，病原菌於抽穗期及結穗期可造成穗頸及穀粒的稻熱病，使得病穗榖粒不充實，導致產量與品質嚴重受損。

高雄場長戴順發表示，病害防治應掌握預防勝於治療的原則，避免病害擴展，田邊若有剩餘秧氈，因通風不良常使得病害較早發生，可作為自行評估的參考依據。

若剩餘秧苗上出現病斑，可立即選用6％撲殺熱粒劑(30公斤／公頃)或其他核准藥劑進行預防。若田區稻株已處於發病初期，則可選用核准藥劑，例如41.7％三賽唑水懸劑(1500倍)、25％克熱淨溶液(1200倍)或5％嘉賜黴素可施性粉劑(3000倍)等藥劑予以防治，且應選擇不同作用機制藥劑輪流使用，以免病菌產生抗藥性。

施用濃度與方式請務必依照推薦方法，以避免藥害發生，此外，應注意氮肥施用不可過量，以免促進病害發展，使防治成效打折扣。