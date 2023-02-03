新北市新店警分局安康所張姓警員執昨（2日）晚7時許駕駛巡邏車返回派出所，左轉進入停車場時，疑因視覺死角，右前輪不慎壓傷行人69歲盧姓女子左腳掌，張員立即通報119，將盧女送往新店耕莘醫院就醫，經檢傷為左腳掌骨裂。

新店分局表示，經詢問，盧女同意由新店分局交通事故處理小組承辦，釐清肇事責任。事後安康派出所副所長帶同張員前往耕莘醫院關懷傷者及家屬，承諾新店分局將全力協助辦理就醫及理賠事宜。