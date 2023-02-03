長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」（Corporate Knights）公布2023「全球百大永續企業排行榜」。台灣高鐵公司今年首度入選，即以在永續投資及低碳排放優於軌道同業等指標上的傑出表現，不僅一舉獲評選為全球排名第9的永續企業，更是本次入選的19家亞太地區企業中的最佳名次。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，配合國家2050淨零碳排政策目標，同時結合ESG國際趨勢；台灣高鐵公司提前布局，去年底完成2023-2027「中長期策略規劃」，目前正逐步將各項業務目標結合ESG精神以持續強化公司治理。台灣高鐵肩負國家骨幹運輸與社會經濟發展的重責，希望透過ESG的落實不僅提供旅客安全、優質及創新的旅運服務，更持續引領台灣邁向更加進步、美好的新生活；江董事長一直鼓勵主管「將ESG深化成為台灣高鐵的DNA」，這次獲選對台灣高鐵公司推動ESG目標更是最大的鼓勵。

「企業騎士」是一家總部設於加拿大的調研與媒體公司，已連續19年針對全球市值超過10億美金的企業進行永續性評選，觀察指標包括：能源、碳、環境、社會治理績效、永續收入／投資、氣候與永續發展等。更透過瑞士世界經濟論壇（World Economic Forum WEF）公布每年「全球百大永續企業」排行榜，受到國際重視。今年共評選6720家企業，過去台灣獲選的企業包括台積電（2021年全球排名第20名），今年則有巨大機械（2023年全球排名第51名）與台灣高鐵公司二家本土公司獲選入榜。

台灣高鐵公司秉持ESG與企業永續精神，近年在「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」等各方面的努力，持續獲得肯定。不僅自2018年起，連續5年獲得證券交易所「公司治理評鑑」前5％之佳績，更是第一家正式獲得行政院環境保護署「運輸服務碳足跡」標籤證書的陸上交通運具；另於2021年創國內交通運輸業之先，首度發行「可持續發展債券」，以實際行動落實永續投資；此外，台灣高鐵公司更持續透過推動列車節能駕駛、票證無紙化等措施，逐步在日常業務中實踐ESG永續目標。

台灣高鐵公司表示，未來將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中，尋求創新的經營模式，希望積極發揮「綠色運具」的優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。