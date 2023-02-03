這究竟是什麼食材？一名正妹網友日前在宜蘭的路邊發現，某攤販的招牌竟寫著「烤可愛」三個大字，讓她看了滿頭霧水，於是上網發文詢問，貼文一出，隨即有內行人揭曉答案就是「烤雞屁股」，和閩南語的讀音有所關聯，還有在地居民說：「老闆真的很會烤」，不過營業時間不固定，想吃必須碰運氣。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張在宜蘭路邊拍攝的照片，只見一個燒烤攤的招牌上寫著各種品項，包括碳烤香腸、三層肉、甜不辣、貢丸，不過其中一項「烤可愛」卻讓原PO看了摸不著頭緒，只好特地拍下畫面，向網友請益。

照片曝光後，網友紛紛留言狂猜，「還是他想寫：烤可頌」、「會不會跟黑白切的『天梯』一樣？」、「我猜棉花糖～可愛的」、「該不會是烤兔子吧」、「莫非是烤蚵仔」、「可能是『烤老闆娘』」。而留言串中也有網友給出解答，原來烤可愛就是烤雞屁股，因閩南語「可愛」的讀音近似「古錐」，常被雞屁股「雞尾椎」做聯想，因而得名。

據《民視新聞》報導，當地寺廟的總幹事表示，觀光客看到這種新奇的品項名稱，容易好奇前來光顧，而該攤販老闆的友人也直說：「老闆真的很會烤」，但可惜沒有固定的營業時間，想品嘗小可愛的滋味還得碰運氣。