台灣被外媒冠上「行人地獄」惡名，交通部1月31日預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，無論大小型汽車行經行人穿越線，若不停讓行人將開罰最高3600元，原本交通部預定第2季上路，目前力拚3月底能上路。

交通部表示，鑑於每年約有400位行人死亡，為改善行人事故，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），將由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為最高3600元（機車維持1200元）；若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬的視障者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元（機車維持2400元）。

在提升非號誌化路口安全部分，若支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線、號誌指示，例如遇「停」標誌／標字未停車再開，或遇閃光紅燈未停車再開，皆從現行處罰600元、900元提高為機車處罰1200元、小型車處罰1500元、大型車處罰1800元，並記違規點數1點。

交通部指出，本次修正草案有助促使汽機車駕駛人確實依規定暫停讓行人先行通過及降低非號誌化路口事故風險，有其急迫性與必要性，將於預告期間蒐集各界意見後，積極與內政部於3月底前完成修法法制作業程序，完成後即可上路。