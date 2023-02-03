台東市富岡八旬蘇姓老翁1日外出失蹤，經過成功警2天鍥而不捨地尋找，終於在距離10公里的東河鄉都蘭村五線山區尋獲。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市富岡八旬蘇姓老翁1日外出失蹤，經過成功警2天鍥而不捨地尋找，終於在距離10公里的東河鄉都蘭村五線山區尋獲。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市富岡八旬蘇姓老翁1日外出失蹤，經過成功警2天鍥而不捨地尋找，終於在距離10公里的東河鄉都蘭村五線山區尋獲。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

住在台東市富岡社區的八旬蘇姓老翁1日騎機車外出未歸，家屬向台東分局富岡派出所通報失蹤，初步研判他可能沿省道台11線往成功方向行駛，經過成功分局都蘭派出所警方地毯式搜索，2天後終於在距離10公里的東河鄉都蘭村五線山區找到尚有意識的老翁，並送醫救護。

八旬老翁騎車未歸 台東警在10公里都蘭山深處尋獲

台東縣警察局成功分局1日接獲台東分局轉報，蘇翁1日下午自富岡社區住家騎乘機車外出至天黑未歸，家屬恐老翁發生意外向台東分局富岡派出所報案，並初步研判老翁可能沿省道台11線往成功方向行駛。

成功分局都蘭派出所長許岳庭表示，經調閱省道沿線監視器，蘇翁確實在1日晚間騎車經過郡界進入都蘭村，但沿線未再見往北（東河、成功）行駛的跡象，經徹夜於台11線沿線各風景區停車場、公廁、宮廟、都蘭社區內到處尋找，都未發現行蹤，因此研判很有可能在省道岔路口進入山區。

警方結合轄區警力及民間力量，在都蘭五線山區鍥而不捨持續尋找，每1條岔路與小徑都地毯式搜索不放過，終於在2日晚間巡邏在產業道路時，發現老翁使用的機車，而老翁就倒臥在一旁，經喚醒尚有意識但略有失溫的徵象。

因山區道路狹窄，救護車上山不易，為爭取救護時效，警方攙扶老翁搭乘巡邏車趕緊下山與119救護車與家屬會合，將老翁送至醫院救治，家屬總算放下心中大石，頻頻向員警道謝。

成功分局長郭譯隆表示，失蹤人口以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每一秒」為主軸，呼籲民眾如遇類似情形，可以立即就鄰近派出所報案協尋，把握協尋黃金時間找回家人。

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