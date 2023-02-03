元宵節（5日）即將到來，是農曆新年的第一個月圓之夜，小孟老師在臉書上分享15項禁忌，其中不可借他人錢，因會把好運借光，不可剪髮和洗髮，象徵財氣被剪、錢財流動大，另外需注意不可逗弄小鳥，因民間相傳獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥導致震怒，因此家家戶戶會鞭炮、點燈象徵人間已得到懲罰。

【元宵節15項禁忌】

1、 不可借錢

元宵節當天不可以借錢，會把好運借光。

2、不可逗弄小鳥

當天不可逗弄小鳥，因民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵節當天放鞭炮、點燈象徵人間已得到懲罰。

3、不可爭吵

元宵節當天是天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可爭吵，以免觸怒神明。

4、不可剪頭髮

元宵節當天不宜剪髮與洗髮，因髮象徵發，剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生

元宵節當天不宜殺生，因是天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡所以不宜殺生。

6、不宜搬家

元宵節當天不宜搬家，會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子

元宵節當天不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8、不可前往海邊與使用尖物

元宵節當天為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9、米缸不可見底

元宵節當天米缸不可見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10、不可弄破衣物

元宵節當天不要弄破衣物，以免錢財破光。

11、不可穿黑與白的衣服

元宵節當天不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12、家中不可過暗

當天家中不可太暗，象徵前途太暗，因此古代在元宵節都會點燈龍。

13、小孩燈籠勿放鏡子前

元宵節當天小孩燈籠勿放在鏡子前，以免招來邪氣，因鏡子屬陰，象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗

元宵節當天吃湯圓不宜敲碗，因古代乞丐才會敲碗，敲了小心會沒錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15、不宜吃冰

元宵節當天不宜吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此吃太冰財富會遠離。