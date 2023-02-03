很多人都有盤腿而坐的習慣，但小心這種不良坐姿很傷身。一名患者在大二時開始容易閃到腰，且肚子也變大有水桶腰，後來檢查確診為椎間盤突出，醫師詢問後才知，原來與患者長期盤腿而坐的姿勢有關。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專表示，他在大學時期有一位很好的朋友，大二時換宿舍，搬到的住處是木頭地板，桌子是矮茶几，以至於吃飯、讀書都是盤腿坐在地上，姿勢長期不正確，導致後面支撐腰椎的肌肉越來越弱，而前面腹肌都沒出力，肚子也越來越大變成水桶腰，原以為是課業壓力造成的，後來去檢查診斷才知有椎間盤突出的問題。

陳榮堅並表示，之後他在減重門診時也遇過類似的情況，一位30歲男性為了想瘦肚子來看診，且男子也常閃到腰，於是他就想到大學同學的例子，詢問男子的生活、工作環境狀況，對方回答，「因之前疫情改居家辦公後，幾乎整天都是坐在地上，活動範圍只有一個小茶几的高度，也因此有肚子越來越大、腰痛的問題。」

後來陳榮堅請男子工作時準備一個正常的桌椅，經過一段時間後回診，男子腰痛症狀有改善，肚子的游泳圈也小了一點。

物理治療師張富詠也曾在其「三個字SunGuts」YouTube影片中說明，盤腿坐對腰部造成的傷害，包括椎間盤突出等3個問題，因盤腿坐會讓腰椎裡面的椎間盤承受太多的壓力，出現容易閃到腰的情況，嚴重者甚至會腳麻無力，不能輕忽。