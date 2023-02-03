正統鹿耳門聖母廟過年香客破百萬人，重頭戲元宵搶春牛與煙火秀4日晚間登場，警方預估將湧入50萬遊客爭睹，3日已有攝影愛好者以腳架搶占攝影最佳位置，總數超過百支，廟方規畫攝影區，公告嚴禁破壞硬體設備。

正統鹿耳門聖母廟年春節拜廟香客成長2成，一舉突破百萬人次，往年的元宵煙火秀與蜂炮表演約吸引40萬遊客在周遭爭睹，今年預估將破50萬人次。安中路廟前100公尺將成行人徒步區。

因應賞煙火人潮，警方4日傍晚5時實施交管，遊客在交管前進場可避過車潮，煙火秀約晚上10時30分結束，廟方建議遊客欣賞音樂，逛逛攤位小吃再回家，閃避返程的雍塞車潮。

正統鹿耳門聖母廟煙火秀每年都吸引各路攝影師捕捉唯美煙花夜景，近年攝影師會提前以腳架占用最佳位置，屢有脫序行為，今年有搶位的腳架跨越橋墩、使用鐵鍊鎖橋柱，毀損牆壁漆面、破壞水管，遭強制移除。廟方一度考慮移除所有腳架。最後決定畫設攝影區作為規範，公告「刮傷或毀損本廟建物者」一率移除。

今年在廟方東側規畫VIP區，限定穿著煙火T恤的貴賓才能進入。廟方提醒遊客勿攀爬石獅拍照，未經許可使用空拍機將檢舉開單。

為迎接賞鞭春牛、煙火遊客，正統鹿耳門聖母廟準備3波送禮，4日中午先在延平郡王祠，由台南市長黃偉哲與主委王增榮贈送媽祖御守100組、銅錢餅100個。接著4日下午2時在聖母廟龍邊鐘樓前，贈送平安餅共500組，打卡送限量240瓶的海島瘋限定啤酒。最後一波在5日上午9時，在聖母廟佛祖店前贈送牛皮鑰匙圈700個。