南投縣立委補選即將於3月4日登場，參選人除國民黨林明溱、民進黨蔡培慧外，還有無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君，4人經中選會審定後確定符合參選資格，將於2月7日辦理姓名號次抽籤。

南投縣立委第二選區包括南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里及信義七鄉鎮市，外界多稱之「濁水線」。去年立委許淑華當選南投縣長，遺缺成為兵家必爭之地，此戰更是藍綠九合一選舉後第四度對決，最終勝負攸關2024大選氣勢，藍綠黨中央都不敢大意。

中選會說明，南投縣選舉委員會於1月9日至1月13日受理第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選候選人登記之申請，受理登記期間計有陳聰鑑、蔡培慧、林明溱、魯昱君等4人申請登記，候選人資格經中選會審定結果，4人均符合規定，將由南投縣選舉委員會於2月7日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會指出，此次第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選，定於3月4日、星期六舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。