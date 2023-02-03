蔡力行表示，聯發科去年第四季營收在營運目標的下緣，主要因客戶在這段期間轉為更加保守，去年11月中，大陸因解封初期及疫情快速傳播下，終端需求轉弱，因此，在見到需求因為解封而復甦之前，客戶在現階段對於庫存控管依舊相當謹慎，受到總體經濟不確定性影響，全球半導體產業的需求變化快速，聯發科2022年全年營收及獲利仍創下歷史新高，尤其是三個營收類別，包括手機、智慧裝置平台及電管理晶片，連續四年成長。

蔡力行今談到，多家市場研究機構預期2023年半導體產業(扣除記憶體)將下降中個位數百分比(mid-single digit%)。多數客戶在保守看待市場需求及謹慎庫存管理之下，其庫存水位已接近正常水位。隨著大陸解封且全球經濟相對穩定的情況下，相信需求的能見度在接下來幾個月將逐漸改善，聯發科的業務自第二季有機會好轉，電視及WiFi的需求在第一季已見到微幅回溫，因此，第一季將有望為聯發科的營運低點。