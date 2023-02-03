近幾年轉戰戲劇圈大有斬獲的李鎭赫，終於要來台灣與粉絲們相見歡，宣佈將於3月4日來台舉辦演唱會，他去年在《為何是吳秀才》裡飾演法學院學生一角更是亮眼，日前在直播時回想去年底SBS演技大賞上因為與徐玄振一段熱舞造成話題，竟坦承「演完後六神無主」。

李鎭赫2015年以韓團「UP10TION」成員出道，今年是他迎接個人活動4週年，決定走出海外，首站就選擇好久不見的台北，對於暌違3年即將再次造訪，李鎭赫相當期待與台灣粉絲相見，演唱會取名為「4eVer」則是把forever和粉絲團名稱V-DAN合併，同時蘊含著與大家永遠在一起的意義，他除了積極準備這次演出，也預告將有許多福利與禮物。

至於2020年開始挑戰戲劇演出，李鎭赫在《那個男人的記憶法》、《請確認活動吧》等都有精彩表現，去年底在SBS演技大賞上與徐玄振的一段即興熱舞，則成為網友熱議的話題，李鎭赫透露原本徐玄振只知道他當天會上台表演，原本只是打算到台下故意跪下「撩」一下徐玄振，結果沒想到對方竟起身跟著跳，這樣的熱情回應讓他當下不知該如何是好，只好硬著頭皮拚下去，他憶起當時跳完後整個虛脫，卻也沒想到這段演出成了經典片段，也相當感謝徐玄振的熱情即興發揮。

李鎭赫「2023 LEE JIN HYUK LIVE CONCERT [4eVer]IN TAIPEI 」演唱會，將於3月4日（六）在台北信義劇場Legacy MAX舉行，門票預計2月19日（日）上午11點11分於「火星售票系統」正式開賣，票價為新台幣5800、4800、3800元，更多福利等相關詳情可洽主辦「大藝未來國際有限公司」官方臉書以及IG專頁。