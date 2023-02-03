慘！國發會12月景氣續亮低迷藍燈。（記者翻攝）

國發會今（3）日公布去年12月景氣報告，景氣仍為代表低迷的藍燈，景氣綜合判斷分數維持12分，而這已經是連續第二個月藍燈。國發會綜合每月海關出口、工業生產、股價指數等實質、金融面九項指標，彙編成景氣綜合判斷分數，這項分數於去年11月跌至12分，所對應的燈號落至藍燈，這是四年來的第一顆藍燈，顯示景氣低迷。

至於去年12月景氣綜合判斷分數維持12分，持續呈現藍燈。九項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額由藍燈轉呈黃藍燈，分數增加1分，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘7項燈號不變。

國發會說，景氣領先、同時指標續呈下跌，惟領先指標跌幅持續縮小，需密切關注景氣後續變化。經濟發展處長吳明蕙進一步表示，領先指標連續13個月下降，累計跌幅8.1％；同時指標連續十個月下降，累積跌幅12.1％。

國發會指出，全球經濟受通膨及升息衝擊，成長動能轉弱，終端市場需求趨疲，加以產業鏈持續進行庫存調整，致去年12月貿易面、生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱，惟內需消費仍保持穩定，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。吳明蕙說，去年12月景氣亮藍燈，代表景氣低迷、疲弱，惟可以看到領先指標跌幅變小，希望這個情勢可以持續，這樣下半年景氣就有機會變好。

主計總處預測上半年不是很理想，下半年會有所改善，對經濟動能恢復會有比較正面幫助。至於今年1月景氣燈號是否看見好轉跡象？吳明蕙說都是有機會的，目前看一些指標，像是製造業營業氣候測驗點，廠商對未來景氣看法逐漸看好比例增加，而且製造業營業氣候測驗點也連續兩個月上揚；此外PMI中廠商對未來六個月預期，看法也慢慢往上修正，覺得還是有一些機會看到景氣更早一點復甦。

國發會說，展望未來，出口方面，雖高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續擴展，惟全球經貿動能走弱，恐抑低我國出口表現；投資方面，國內外半導體供應鏈持續在台投資，加以綠能投資及投資台灣三大方案延續，且政府擴大公共建設預算，均有助支撐投資動能；內需方面，伴隨春節連假商機機注，消費動能可望持穩。

國發會說，最近IMF上修全球經濟成長率，但經濟風險仍偏下行。由於全球通膨及升息壓力仍存，俄烏戰爭可能升級，加以美中科技戰持續，均增添全球經濟發展不確定性，仍須密切關注後續發展，適時因應。