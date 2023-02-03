即將滿50歲的大陸女星李冰冰，出道多年依舊保持完美狀態，凍齡臉蛋和纖細身材，在她身上完全看不出歲月痕跡，而近日她在抖音曬出吃飯的vlog，無調味的菜單讓網友看了都直呼「感覺活著沒有意思」。

李冰冰在抖音發布影片，寫道：「只要有壺開水，到哪都能吃上熱乎的，有人跟我一樣喜歡吃食物原有的味道嗎？」只見影片中，她常年吃飯都會將食物泡在熱水中吃，並表示「這是我覺得全世界最健康的吃法，有利於保持身材喔」。

李冰冰常年吃飯都會將食物泡在熱水中吃。(圖／取自李冰冰抖音)

李冰冰表示「用精神吃飯」。(圖／取自李冰冰抖音)

只見菜單中李冰冰仍注重營養均衡，會有蔬菜、蛋白質和優質澱粉，不過份量其實比起一般人來說，還是相對來得少，加上無調味，讓助理都忍不住問「一點鹽都沒有，吃得下去嗎？」對此李冰冰也回應「用精神吃飯」。

網友見到李冰冰的三餐菜色，也忍不住驚嘆難怪她身材保持的這麼好，「女明星不胖是有原因」、「這就是為什麼普通人做不了明星的真正原因」，但不少人也直呼「這不叫自律叫自虐」、「每天吃這些我感覺我會抑鬱的」、「這樣人生有啥意義」。