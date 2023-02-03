台灣一名60歲婦人看診時，要求醫師幫他降低體溫，由於她已出現鼻塞等症狀，讓醫師很困惑，詢問才知婦人1年前曾罹患胃癌，動完手術後擔心復發，誤以為在低溫情況下，癌細胞不容易生存，因此狂喝冰水、不蓋被子，就是想讓體溫下降，但醫師警告，降低體溫並不能避免癌症再發，反而很傷身。

外科醫師陳榮堅在臉書粉專提到，一位60歲左右婦人看診時，竟要求幫她降低體溫，進一步了解才知道，婦人在1年多前開過胃癌手術，擔心胃癌復發，又看到一篇報導稱「在低溫的狀態底下，癌細胞比較不容易生存」，研究員將癌細胞拿到體外做細胞實驗，發現癌細胞的作用、增殖都會變得較慢，婦人因而誤以為也適用於人體。

陳榮堅表示，婦人自此開始狂喝冰水，就連睡覺也不蓋被子，導致她出現鼻塞、流鼻水等症狀，他趕緊向對方解釋，人類體溫是恆溫的，降低溫度並不能避免癌症再發，「先不管癌症有沒有再發，可能就先得肺炎了」，更奉勸民眾不要聽信網路謠言。

陳榮堅進一步說明，體溫過高或過低，都會產生致命問題，當身體處於發炎反應時，體溫就會比較高；體重較重的人，體溫相對也較高；若是發炎反應比較多，也比較容易得癌症，反觀癌症末期患者，由於缺乏養分且循環代謝變差，所以體溫大多會較低，實際上來講，體溫高低並不會影響癌症，癌症誘發或再發原因與「發炎反應」有關。