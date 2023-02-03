調查員余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲其台大論文，而2日媒體人黃揚明在臉書上分享了余正煌委任律師張祐齊所傳來的消息表示，「林智堅的中華大學碩士學位撤銷訴願案，教育部已於1月19日發文，結論是『訴願駁回』，林智堅的清白戰場吞首敗」。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日就表示，「現在的行政院院長陳建仁還在挺林智堅，這令人非常擔心，陳建仁繼續挺林智堅的態度，會影響行政單位」。

王鴻薇今日在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，「林智堅昨天要戰清白，結果教育部把他的訴願駁回了」，王鴻薇更接著說，在她踢爆中華大學論文涉抄襲，第二天林智堅就對她提告加重誹謗，所以王鴻薇也要求「林智堅道歉」，希望司法盡快辦這個案子。王鴻薇強調，「從去年七月初林智堅對我提告加重誹謗之後，在司法上面我完全沒有接過傳票，所以司法完全沒辦這個案子，可是現在林智堅到底有沒有抄已經水落石出，這真的要跟我道歉，誰在抄襲已經清楚不過了，我相信他打行政訴訟也沒有用」。

王鴻薇更說，「蔡英文挺林智堅都是大家知道的事，而現在的行政院院長陳建仁還在挺林智堅」，王鴻薇更指出，「陳建仁的說法是說，台大撤銷林智堅的論文是沒有採用有利於林智堅的相關說法及證據，所以他覺得未來台大應該還給林智堅清白」，王鴻薇最後更坦言，「他現在是行政院長，是台大的頂頭上司、是教育部的頂頭上司欸，我真的非常擔心，陳建仁繼續挺林智堅的態度，會影響這些行政單位，所以我希望，有關於台大的訴願結果，應該趕快公諸於世」。