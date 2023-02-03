甫於1月16日接任澎湖縣警局局長的林逢泉，經過一個農曆春節假期之後，在1、2日連續發生鬥毆濺血、議會前自小客車遭砸、男子公車性騷男女同學的案件，引發澎湖民眾極大的恐慌與不滿。

這起自小客車遭破窗毀損案件，竟然發生在澎湖縣議會大樓前，距離縣警局、澎湖縣政府也只有100多公尺距離，對公權力無疑是一大挑釁。（馬公分局提供）

馬公分局表示， 1日11時許在馬公國中側門旁停車場，民眾報稱有打架糾紛，警方獲報後立即趕赴現場處置，發現隔壁矮樹叢內有一部未熄火的自小客車，地上遺留有血跡及西瓜刀一把，惟未有當事人在場。經查該案起因於網路嗆聲，雙方約到現場談判一言不合，被害人吳姓男子(35歲)遭嫌犯高姓男子(45歲)、蕭姓男子(40歲)等2人共同持刀施暴傷害，全案將依傷害罪移請澎湖地檢署依法嚴辦。

另一件自小客車遭破窗毀損案件，竟然發生在澎湖縣議會大樓前，距離縣警局、澎湖縣政府也只有100多公尺距離，對公權力是一大挑釁。馬公分局表示， 2日13時許巡邏員警行經該處時，發現一名李姓女子自小客車遭人砸破車窗，警方協助處理時，李女表示不需要警方協助，亦不提出告訴及不說明原委。不過警方仍立即現場蒐證，並調閱沿線路口監視器，已查明犯嫌車輛通知到案說明，警方仍將檢具相關事證，依違反社會秩序維護法移送裁處。

一名60多歲的男子，2日下午在白沙往馬公的公車上，疑似對車上的男女學生搭訕、動手動腳，經目擊者在臉書貼文示警，據警方初步了解，這名男子最近跟家人吵架心情不佳，在搭公車時，只是想和年輕學生聊天。白沙分局、縣警局婦幼隊看到了這則臉書貼文，認為有治安疑慮，必須提醒鄉親防範，立即主動開啟調查，循公車的行車記錄等，找到了這名60多歲男子。警方除了予以開導，並依性騷擾防治法之罪嫌究辦。

一向自詡治安良好的澎湖縣，在新警長上任還未滿月就陸續發生鬥毆、砸車與性騷案件，有民眾認為可能因離島特性，讓警方辦案欠缺積極與活力，加上新任縣長、警察局長都是剛上任，對於警政事務的掌控力不足，但防範犯罪沒有假期，免得治安敗壞之後，影響觀光旺季壞了遊客的興致。