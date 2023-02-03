財政部國庫署2日公布111年度中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數增加774億元，分配給地方的額度增加729億元。雲林縣長張麗善不滿表示，雲林縣去年上繳稅收707億元，統籌分配款卻只分到稅款的十分之一，超徵紅包雲林竟只占千分之4，財政收支劃分法必須盡速修改。

中央統籌分配稅屬於分配地方政府稅課收入，111年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算通知分配數增加729億元，今年1月18日完成撥付作業，國庫署在通知函中提醒各地方政府優先用於償還債務。

雲林縣長張麗善指出，111年度中央稅收超徵4000億元，依中央統籌分配稅款分配制度，雲林縣的占比只有千分之4，這是對雲林縣民的兩次不公平對待，財政收支劃分法必須修改，地方稅收應多留給各縣市，增加縣市自有財源。

張麗善表示，111年雲林縣總稅收約707億元，上繳國庫金額是全國第十名，但是在統籌分配稅款上，依現行中央統籌分配稅款分配制度，6都占61.76％、16縣市24％，嚴重影響縣民權益，對雲林長期發展不利，虧待雲林人，她為此提出嚴正聲明及抗議。

張麗善強調，近來全球人口老化快速，位處台灣中部的雲林縣是台灣糧倉，也是各縣市的中央廚房，承擔全國的糧食安全，未來雲林縣也必須工商並進，讓青年回流，全台糧食供應才能穩定，中央不能把資源都挹注到六都。

雲林縣府財政處表示，財劃法自2009年修法以來超過23年未修正，六都可分配61.76％稅款、其餘16縣市24％，明顯背離中央統籌分配稅款「濟弱扶貧、調劑地方財政盈虛」的功能。