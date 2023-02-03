同濟會前黃姓女會長在2018年間遭網路愛情詐騙，匯錢救男網友「YUN」，所幸，警幫追回匯款；「YUN」竟再向她賣慘要求給金融帳戶，協助買彼特幣脫困，黃被愛沖昏頭竟再跳陷阱，陸續轉贓款共197萬餘元，遭逮還大喊冤枉。法官以她不能接受愛情崩塌，仍自我催眠、拒絕思考，反淪為車手，依詐欺取財罪判1年6月，可上訴。

61歲黃女2018年3、4月間在網路認識自稱在加拿大最黃金買賣的男網友「YUN」，兩人談起網路戀愛，「YUN」在同年9月間聯繫黃，先佯稱他攜帶禮物要來台與她相見，後又說，在香港轉機時因所攜帶黃金超重被海關扣押，要求匯款15萬元營救，黃依指示匯款到台灣籍曾女銀行帳戶後，發現被騙立即報案，警方幫她及時追回款項。

豈料，「YUN」再找上黃女，以被扣留求情賣慘，雙方保持連繫。「YUN」在2021年5月間聯繫黃，指稱他只剩一筆贖金就可通關，已委任「大律師」協助，要求她提供銀行帳戶，只要依「大律師」指示將匯入帳戶的錢，領出來買彼特幣，即可幫他付贖金及打官司。

黃女說，她依「大律師」在通訊軟體指示，從帳戶領出錢去買彼特幣，她才驚覺不對勁，28日發現帳戶被凍結，後來又收到警方通知該帳戶是詐騙集團的人頭帳戶。

警方調查，自5月24日至27日短短的4天內，2名詐騙集團被害人匯進該人頭帳戶款項由1萬餘元至35萬元不等共20筆，總金額為197萬餘元，全由黃女領走。

黃女辯稱，她從未見過「YUN」，是遭愛情詐騙，誤信他編造的故事，一心想要救他，才會一再幫他提款後，再購買彼特幣，成為詐欺集團的工具。

黃女提出與網路對話紀錄，「大律師」曾多次索取帳戶，並稱「YUN」在香港時日不多，快要被帶回印尼，亟待協助，黃女回覆：「你是大律師，你很清楚法律，我愛YUN，過去3年我一直協助他」。此外，她遭警調查時，也質疑「YUN」，並表達「我愛你才願意為你付出一切」等語。

法官認為，黃女犯行時已59歲，還曾擔任過同濟會會長，有相當社會經驗，遭詐騙後，警方已提醒對方是詐騙集團，但她一心沈溺於愛情幻想、拒絕思考，先提供金融帳戶，再協助層轉贓款，淪為詐欺集團車手，任容心態屬於不確定故意；且否認犯行、未與被害人和解，依詐欺取財罪判刑1年6月。