由於聯發科與競爭對手高通的價格戰一直是市場、法人圈關注的焦點之一，加上消費性電子市場嚴重逆風，更多次傳出雙方均有降價鞏固市占的因應對策，其中包括4G、5G晶片產品均有，對此，蔡力行指出，面對大環境保守，聯發科在這樣的環境中將持續恪守價格紀律以保護獲利能力。

蔡力行表示，聯發科2022年全年手機營收年成長10%，在大陸的安卓旗艦手機市場中，從2021年幾乎為零的市占率，一舉成長至逾20%市占，隨著更多旗艦晶片問世，並滲透至更多市場，預期聯發科2023年在旗艦手機的市占率將持續提升。此外，智慧型手機開始搭載衛星通訊功能，聯發科也提供標準的解決方案，第一季開始貢獻營收。

以2023手機市況來說，蔡力行表示，預估全球智慧型手機出貨量將微幅下降，但5G滲透率將由2022年的近50%成長到2023年的約55%，主要由新興市場的主流5G手機推動，如印度、東南亞這些聯發科已占有重要地位的地區，相信聯發科是4G轉5G升級趨勢的主要受惠者。

另外，智慧裝置平台部分，蔡力行表示，2023年市場對消費性需求持續疲弱的預期下，智慧裝置平台將難以避免大環境的負面影響，儘管如此，技術升級將持續，聯發科的WiFi 6/6E、5G 及10GPON技術在各類裝置的導入將持續提高，完整的WiFi7生態系統也已準備好迎接新的技術升級週期，持續在高階路由器、筆電、有線連結網路及電視等產品取得市占率，並於第一季開始貢獻營收。