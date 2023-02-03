南亞科日前法說會中表示，DRAM記憶體第一季恐持續低迷，第二季仍須觀察大陸疫情、供應鏈重組、通膨等變化，不過今年下半年有機會終端庫存逐步去化、通膨影響趨緩，將有利DRAM需求回溫，其中伺服器、手機、消費性電子均可望在下半年反轉態勢。李培瑛提到，市況走疲甚至延燒兩季，公司也持續改善抵抗力跟競爭力。

不過外資以長線來看，南亞科將受惠貫徹自主研發10奈米製程量產的優勢，加上來自大陸同業的潛在競爭放緩，歷經2023年動態調整產能以控制庫存的考驗後，2024年將回歸獲利正軌。