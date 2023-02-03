有關柏村校方反應的校地擴充問題，陳福海（右1）也指示請教育處列管協處。（圖／縣府提供）

位處金門料羅灣旁，創校超過一甲子的「將軍學校」－柏村國小，近年來隨著外地人口的移入與校方辦學獲得肯定，學生人數逐年成長，學子們的上課環境與老師的教學場域也成為縣府重視的課題，縣長陳福海今（3）日特別至該校關心行政大樓興建進度及校務現況，陳福海提醒校方，大樓興建過程中的安全與改建後和舊有校舍的功能整合要提早預劃，做好萬全之策。

陳福海今（3）日一早便前往柏村國小關心行政大樓興建進度，並在校長許雪芳與校方人員陪同下瞭解學校現況。陳福海肯定許雪芳校長與校務團隊近年來的辦學成果體現在學生人數的增加，有關校方反應的校地擴充問題也指示請教育處列管協處。

雖然適逢寒假期間，學生仍在放假中，不過陳福海期許校方能透過寒暑假來體檢盤整校務資源，對於正在進行中的校門口改建工程、行政大樓改建兩項工程，陳福海也表達希望校方對於工程進度的掌握以及工程安全的周延要特別重視。

陳福海說，工程拖延會影響到校舍整體運用的規劃，而成長階段的小朋友最喜歡戶外活動，因此施工中的校舍安全措施就格外重要。

由於料羅社區周邊新建住宅近年來日益增加，年前一知名超商也進駐柏村國小旁社區開業，整體新興社區範疇逐漸發展成型，對此許雪芳提到，近年來學生人數逐漸成長，目前校園的確面臨教學場域空間吃緊的問題，因此需要縣府協助盤整校園旁的公有地，希望未來有機會納入學校整體發展之用。

陳福海表示，教育是百年計畫，肯定校方辦學的精神，需要協助的事項按輕重緩急、先易後難逐步來協處，陳福海在結束訪視前也與校方約好，開學後將到校內與小朋友們一同用餐，盼在校園軟硬體資源建構過程中，與校方一起推動的更加完善。