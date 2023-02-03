韓團HIGHLIGHT成員尹斗俊、 梁耀燮及孫東雲3日下午搭機抵台，另名團員李起光上午先行來台，4人準備出席被團員們戲稱為「運動會」的見面會，務必要和Light（官粉名）們一起玩好玩滿。

3名團員下午約16時抵達桃園機場，下機時不少同機旅客爭相拍照，3人也熱情地揮手致意，隨後搭乘商務中心電動車離開，走VIP通關入境。

HIGHLIGHT4日晚間在台北國際會議中心舉辦「2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN TAIPEI」見面會，為紀念出道13周年，團員將獻唱〈DAYDREAM〉、〈PLAY〉及〈Alone〉等10餘首金曲。

為了不讓粉絲空手而歸，HIGHLIGHT當天會致贈每位粉絲專屬紀念卡片及限定版口罩，還有200張親簽海報、簽名拍立得與團體合照等福利也要送給幸運粉絲。