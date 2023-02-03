不少情侶交往後，會有機會見雙方的父母，然而，就有名女子買了伴手禮和男友回老家，一開始與「未來婆婆」交談甚歡，但之後卻開始幫忙打掃、洗菜，甚至飯後洗碗筷，一連串莫名其妙的狀況，讓她相當傻眼，認為自己是客人，卻要做這些事情；對此，網友也表示「男友在找傭人...」、「突然開始擔心你的婚後生活了」。

一名女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示和男友交往後，第一次要和男友媽媽見面，也帶了伴手禮前往，她到了男友老家後，和男友媽寒暄了幾句後，便看見對方嘴裡喊著「女兒今天晚一點會帶外孫回娘家，但家裡還沒有整理」，於是，她看著男友媽開始打掃家裡，但她看著對方在打掃家裡，自己「全身也不太自在」，便也起身動手幫忙。

直到了晚上，男友妹妹帶了一對兒女回娘家，而男友爸爸也在廚房煮火鍋，沒想到，她竟被男友媽叫進去廚房幫忙洗菜，瞬間讓她「滿臉問號」，並認為自己是「客人吧！」，但基於男友媽已開口，她只好硬著頭皮去幫忙，但卻聽到「客廳傳來男友媽與她女兒笑鬧聲」。

用餐後，她見男友妹喊著要出門去買東西，她便自告奮勇要幫忙洗碗筷，但也將男友找進來幫忙，卻遭男友反問「妳幹嘛自己說要幫忙」，一席話讓她惱怒回嗆「是啊！應該裝死，但如果今晚不入住，我應該轉頭就走人了」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「簡直就是把她當傭人，她嫁出去之後會更慘」、「我只能說，將來有她的受了」、「這種的不能嫁」、「男友一開始就應該要幫你攔下來啊」、「男友在找傭人，男友媽媽在找替死鬼，男友妹妹同上」、「突然開始擔心你的婚後生活了，是客人就好好待著吧，千萬別動手」。