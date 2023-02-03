美國國會眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露，他計劃今年4月訪問台灣。對於各界關注眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台，麥考爾表示「還沒有最終確定」，因此無法預料兩人是否會同時前往台灣訪問。

麥考爾接受《美國之音》訪時表示，「我在計劃4月訪問台灣。當麥卡錫議長決定去台灣時，我們將會同行。但是他還沒有最終確定，所以，也不知道什麼時候會去」。

麥考爾說，去年裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，中國發射導彈飛越台灣島，還入侵了台灣的空域和海域，「那是非常不妥當的行為，或者說是非常、非常不恰當、咄咄逼人、充滿敵意和挑釁的行為」。他補充說，任何民選的國會議員都有權訪問任何國家的民選選官員，特別像是台灣。

來自德州的麥考爾在本屆在共和黨為多數的眾議院中出任外交委員會主席，他過去曾提出多項友台法案，支持強化美國和台灣的合作和交流，並協助台灣發展國際空間。

麥卡錫被問到是否擔心出訪台灣將會進一步引發中國加劇軍事行動時重申，北京無法決定他要去任何地方。

《美國之音》指出，專門報導華府政治新聞的《酒杯新聞》(Punchbowl News)引述消息人士表示，五角大廈正在為麥卡錫的出訪活動進行初步準備，其中包括對台灣的訪問。其中包括安全與後勤安排，還必須考慮中國可能的反應。

中國外交部本周不止一次以不點名方式呼籲美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫不要訪問台灣，但沒有提到如果麥卡錫訪台時中共將如何回應。

民主黨籍的前眾議院議長裴洛西去年8月初不顧北京的阻撓前往台灣訪問，成為了25年來首位訪問台灣的美國國會眾議院議長。隨後，中共軍方在台灣周邊多個海空域連續舉行多日的大規模封鎖和實彈演習作為回應，導致台海緊張形勢急劇飆升。當時麥卡錫亦支持裴洛西訪問台灣的計劃，並表示如果他當選為議長，他將率團訪問台灣。一般預測，麥卡錫若仿效裴洛西對台灣進行訪問，可能將再次引起北京激烈反彈。