民眾檢舉、高雄中都濕地公園土坡因雨水沖刷，露出大面積碎磚、水泥塊等廢棄物，環保局派員稽查，發現是早期唐榮磚窯廠改建時遺留下的廢棄物，已對管理人、工務局養工處開立勸告單。養工處3日已派員全面性檢視、回填土方，並種植草皮涵養水土保持。

環保局3日派員到現場稽查，判斷是早期唐榮磚窯廠改建時遺留下的石材磚瓦，已對管理人、工務局養工處開立勸告單，限3日前改善。

工務局表示，中都濕地公園開闢時，基於綠建築「土方平衡」及「廢棄物減量」等原則，以當地既有營建土石方來型塑地形，達到營建廢棄物減量之目標。開挖環狀水道取出的土石覆蓋回填，形成中央的台灣原生林生態島與園區四周的坡地。

工務局強調，營建土方本身就是可以再利用做為基底的材料，再於上面覆土、植生以綠美化方式重生土地利用價值。土丘因雨方冲刷表土致原營建土方裸露出來，爲維護景觀及水土保持，養工處已完成覆土並舖植草坪，持續加強該處水土保持。