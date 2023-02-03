南投縣第2選區立委將於3月4日投票，中選會3日公布候選人財產申報，其中國民黨前南投縣長林明溱夫妻名下共1筆房產，存款為658萬9591元；民進黨立委蔡培慧存款掛零，貸款合計達1335萬1960元。

南投縣立委第二選區包括南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里及信義七鄉鎮市，外界多稱之「濁水線」。參選人除國民黨林明溱、民進黨蔡培慧外，還有無黨籍無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君。

根據財產申報清冊，林明溱夫妻名下有1筆房產，存款為658萬9591元，大多存放在中華郵政公司，股票申報5筆共7330元，信託財產專戶有33萬6796元，4份保單折合台幣共167萬9899萬；蔡培慧在桃園、南投共有兩間房，存款掛零，8筆保單折合台幣共294萬215元，房貸等債務達1335萬1960元。

此外，魯昱君在南投、高雄有3筆房產，擁有一台價值82萬的納智捷U6汽車，存款為318萬5675元；陳聰鑑名下共1筆房產，擁有一台50萬購入的TOYOTA汽車及9.5萬購入的Nissan汽車，存款跨齡，6筆保單共310萬2130元。