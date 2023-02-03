台大醫院院長吳明賢近日在政論節目公開表示，陳建仁「發現」地下水重金屬「砷」含量是烏腳病元凶，但台大政治系副教授彭錦鵬在臉書發文反駁，陳建仁曾在個人口述文章提到，陳拱北、曾文賓和吳新英3位醫師、公衛學者才是「發現」烏腳病的重要人士，呼籲吳明賢趕緊更正說法。(摘自彭錦鵬臉書)

行政院長陳建仁已正式上任，但自身爭議不斷，其中包含台大醫院院長吳明賢近日在政論節目公開表示，陳建仁「發現」地下水重金屬「砷」含量是烏腳病元凶，但台大政治系副教授彭錦鵬反駁，陳建仁曾在個人口述文章提到，陳拱北、曾文賓和吳新英3位醫師、公衛學者才是「發現」烏腳病的重要人士，呼籲吳明賢趕緊更正說法。

彭錦鵬在臉書發文表示，台大醫院院長吳明賢在受訪時表示，陳建仁在3個領域的成就是世界級的，其中第一個領域則提到，陳建仁「發現」台灣烏腳病的元凶是地下水含砷。

「這句話不但錯誤，連陳建仁本人都不會承認！」彭錦鵬直說，因為陳建仁在口述文章中，都已經清楚說出我們這一代人都還記得的，「發現」烏腳病的來源是砷的學者是陳拱北、曾文賓和吳新英等人。

彭錦鵬指出，「發現」這兩個字在學術界的使用，是需要非常謹慎的，「犯這種錯誤的學者，是趨近於造謠的喔！」並呼籲吳明賢趕緊修正說法，「吳院長，你錯了，請趕快更正吧！」