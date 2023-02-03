桃園市2月中旬將實施公私立國中小學生免費營養午餐新政策，但大園、觀音與新屋沿海3區因原有機場回饋金與台電促協金補助營養午餐，未被列入新政策受惠範圍，引起地方反彈，認為怎能「一市兩制」。桃市府教育局回應，考量補助一致性與3區權益，112年度原補助公立國中小午餐費，已一併由市府經費支應，回饋金可回歸各區運用。

市議員徐其萬指出，大園機場回饋金補助營養午餐已實施3年多，桃市免費營養午餐政策細節公告後，發現大園因原本有機場回饋金補助午餐費，故未列入新政策受惠對象，許多里長都反映「怎能一市兩制！」應保持公平性，讓回饋金回歸地方使用。

市議員吳進昌與許更生也發布聯合聲明表示，感謝桃園市長張善政上任即兌現免費營養午餐德政，減輕家長負擔，但卻發現教育局編列的預算竟排除沿海3區，非常不公平，也與選前承諾回饋金回歸各區當家作主有所出入。他們也喊話，堅決捍衛原屬觀音所有的台電促協金、中油回饋金、焚化爐、垃圾暫置場等各回饋金，回歸為在地居民福利所用，不能作其他市府統籌分配款應做的建設及福利款。

市議員陳睿生也說，桃園各區都有享受到此福利，沿海3區也一併列入比較公平，盼將原補助營養午餐的回饋金預算，改用至全區市民都能享受到的福利，用途則可後續研擬討論。

對此，教育局說明，原考量112年度大園機場回饋金、新屋及觀音台電促協金補助公立國中小營養午餐計畫與預算已編列在案，後續張善政已指示，考量市府午餐政策補助一致性及三區的權益，112年度原大園機場回饋金、台電促協金補助之公立國中小學生午餐費，已一併由市府經費支應，原3區回饋金將可回歸各區自行運用。

教育局提到，桃園公私立國中小免費午餐經費，加以機場回饋金、台電促協金原補助公立國中小學生午餐經費，合計所需經費將從原本的14億元提高至約15億元。

此外，市議員游吾和也建議，現今國中小營養午餐補助由教育局統一編列預算執行，大園機場回饋金中，節省下來約7千萬元預算，應歸還大園區民使用，建議將每人醫療健保補助費用提高至2500元。

桃市府環保局回應，原由桃園國際機場航空噪音回饋金補助的金額將留存於航空噪音基金內，後續將蒐集彙整地方意見，研擬相關回饋金經費運用建議方案，陳報市府核定後執行。