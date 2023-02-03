大陸目前PTA行業開工率調整至74％，包括虹港石化240萬噸、逸盛新材料330萬噸、逸盛寧波200萬噸陸續重啟，目前正常運行。新產能方面，嘉通能源年產250萬噸裝置，其中125萬噸裝置於2022年12月末出優等品、另125萬噸裝置1月初出優等品。山東威聯化學一套125萬噸新裝置尚未正式試車。

分析師指出，春節假期過後，終端織機開機率從年內最低點也逐漸開始反彈，當前江浙織機綜合開機率提升至5％。伴隨節後下游聚酯市場看漲情緒較濃，紛紛出手採購原料，市場進入周期性補貨階段，一定程度提振市場信心，預計2月份PTA行情將窄幅上漲。

強化長期競爭利基，台化除跨入塑膠料回收領域，持續進行轉型，推動寧波ABS廠產能增加25萬噸，寧波PTA廠擴增年產150萬噸製程，建廠採用最先進的生產技術，儲備新營運動能。

台化認為，預計上半年市場將持續消化庫存，第一季市場仍處於恢復期，樂見第二季起開始出現新訂單，需求面下半年可望回暖。

考量集團管理綜效，穩定營運績效，東聯先前子公司聯洋石化（控股）董事會通過，擬將持股38.65％大陸轉投資PTA公司上海亞東石化，與遠東新（1402）旗下之上海遠紡工業合併，合併後上海遠紡工業為存續公司，合併基準日暫訂為111年12月31日。