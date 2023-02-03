基隆新山水庫管路滲漏，台水對其啟動首次洩降，目前蓄水率已剩不到2％。台水今日表示，預計2月中下旬可完成管路更換與檢修，然後在5月底前重新蓄滿至9成，以趕上6到9月的民生用水期。至於5月底前大基隆用水可靠基隆河及貢寮溪兩條川流水支應，佐以其他水源調配，供水不會有影響。

新山是於1月3日發現右岸第一取水工下游管路有異常滲漏量，水利署同日與專家學者進行現場評估，確認尚不涉及大壩安全。但為確保新山水庫第一取水工管路取水功能，決定讓台水碓新山進行首次洩降以進行修復。

1月上旬起逐步洩降庫水後，截至2月2日止水庫水位降至49.74公尺（滿水位高程為86公尺）、蓄水量約剩19.86萬噸（滿庫1000萬噸），蓄水率僅剩1.9％。

台水表示，預計2月7日起至17日趕辦第一取水工攔污柵及管路等更新作業，下旬前完成檢修。

至於大基隆用水，台水強調新山主要支撐6到9月雨量較少時的供水，平常大基隆地區用水主要由基隆河及貢寮雙溪供應，前陣子值東北季風豐水期，目前該二條河川流水豐沛，評估足以供應至5月底。且台水已完成相關供水調配的準備，民眾毋須擔憂。

等修復完成，台水會在2月下旬起全力蓄升新山水庫水量，5月底前可讓水庫蓄升至9成高水位，確保6到9月間大基隆地區民生用水穩定。